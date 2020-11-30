Под Радой предприниматели устроили пикет, к зданию стягивают силовиков: фото

В понедельник, 30 ноября, в Киеве под Верховной Радой, где должно состояться заседание согласительного совета, на новый митинг собираются предприниматели, которые ранее протестовали против введения РРО.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале Pavlovsky News.

В парламенте сегодня должны решать вопрос о выплате финансовой поддержки в размере 8 тысяч гривен семьям ФЛП с детьми до 10 лет.

Заседание глав фракций уже началось, а на согласительном совете будет присутствовать спикер парламента Дмитрий Разумков, который вылечился от коронавируса.

Между тем к зданию Верховной Рады уже стянули Нацполицию и Нацгвардию.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве предприниматели выходили на акцию протеста против обязательного введения кассовых аппаратов.