Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает отсрочить введение обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Об этом говорится в карточке законопроекта №4439 от 27.11.2020 года на сайте Верховной Рады Украины.

Так, президент предлагает отсрочить введение РРО до 1 января 2022 года, а далее обязательно применять его для ФЛП второй-четвертой групп.

Также законопроект предлагает:

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО;

продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций;

ввести термин “дистанционные услуги”.

Законопроект предусматривает неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как сообщал “источник”, 30 ноября в Киеве под Верховной Радой на митинг собрались предприниматели, которые ранее уже протестовали против введения РРО.