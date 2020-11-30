Минимальная пенсия, пособия, алименты: СМИ рассказали об изменениях с 1 декабря

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, минимальная пенсия, алименты, максимальное пособие по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год, передает РБК-Украина

В частности, повышается прожиточный минимум для лиц, утративших работоспособность. Это означает, что минимальная пенсия вырастет на 57 гривен – с 1712 гривен до 1769 гривен.

Кроме того, вырастет максимальное пособие по безработице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 2270 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: