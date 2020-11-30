На видео показали высохшую часть Исаковского водохранилища в ОРЛО

Осенью на временно неподконтрольной территории Луганщины были дожди и даже успел выпасть снег, но это никак не повлияло на уровень воды в Исаковском водохранилище.

Об этом сообщает телеграм-канал “Тайны Луганской Республики”.

“Не смотря на то, что осенью в республике были дожди и снега, это никак не повлияло на уровень воды в реках и водохранилищах. Уровень воды в Исаковском водохранилище остается критическим – на видео высохшая часть водохранилища. Вода на многих участках реки Ольховки по-прежнему не появилась, от нее осталось сухое русло. Летом все попытались списать на жару и отсутствие осадков, но осадки не решат проблему, потому что шахтные воды составляют более 60% объемов от стока рек”, – считают в телеграм-канале.

О проблемах обмеления рек и озер на временно неподконтрольной территории Луганской области в социальных сетях говорят еще с лета нынешнего года. Многие считают, что это связано с бездумным затоплением шахт в ОРЛО.