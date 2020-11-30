Луганщина: какой будет погода в первые дни декабря

Сегодня, 30 ноября, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 мороза до 4 0 тепла, днем 2-7 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1-3 0 тепла, днем 4-6 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 0-2 0 тепла, днем 3-5 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 1 – 4 декабря 2020

01.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 4 0 мороза до 1 0 тепла, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.

02.12 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

03.12 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

04.12 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.