Койки с кислородом “нарисовали”, врачи готовы бежать: в Минздраве выступили с громким заявлением

Ситуация в “ковидных больницах” в Украине сложная, не хватает койко-мест, обеспеченных кислородом. Многие врачи не хотят работать в таких условиях за маленькую зарплату.

Министр здравоохранения Максим Степанов посетил больницы Житомира и сообщил о результатах в Facebook.

В Житомирской областной больнице оказалось немало проблемных вопросов.

“По инфекционному контролю в этой больнице – ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью“, – пишет глава Минздрава.

Степанов добавил, что обнаружил также существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же оказалось 66.

“Оказалось, что в статистику попадают якобы “свободные” кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы при COVID-19“, – сказано в публикации.

Вместе с тем, как сообщил Максим Степанов на брифинге, в Минздраве опасаются, что страну могут покинуть квалифицированные медики. Поэтому он не голосовал за редакцию главного финансового документа, которую одобрили его коллеги.

Минздрав предлагал свой вариант законопроекта, в котором зарплата врача заложена на уровне 23 тыс. гривен, медсестры – 17 тыс., младшего медперсонала – 12 тыс. гривен. Однако эту инициативу отклонили.

“Будем биться до конца“, – заверил Степанов.

Степанов опасается, что если зарплату медикам не поднимут, то они могут просто покинуть Украину и переехать в страны, где им готовы платить в 30 раз больше.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса.