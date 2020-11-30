На Донбассе вражеская ДРГ хотела заминировать позиции ВСУ

Вчера, 29 ноября, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко Луганского, с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника в украинским позициям. ВСУ сорвали попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций. После огневого контакта противник отошел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



При осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены “Женевской конвенцией”. Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными «Мартин», «Худой» и «Григор», 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.



Подходы к украинским позиций враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил.

Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.



Об этом немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.