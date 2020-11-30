Невероятные села Украины 2020: село на Луганщине попало в топ-10

2 ноября 2020 года завершилось онлайн-голосование V Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2020», в ходе которого были определены села-финалисты.

Об этом сообщается на сайте agroportal.ua

В рамках онлайн-голосования каждый желающий мог отдать свой голос за одно, два или три села. В результате были определены 5 лучших бизнес-проектов развития сельских территорий.

№ Село-конкурсант Бизнес-проект Количество баллов 1 Андреевка, Днепропетровская обл. Обеспечение молоком экстра и высшего класса учеников местной школы 53 601 2 Саджавка, Ивано-Франковская обл. Освещение улиц автономными фонарями 46 258 3 Очкановка, Полтавская обл. Распространение видов продукции СОК «Правильные пчелы», работающего в сфере пчеловодства 39 700 4 Горбово, Черниговская обл. Обустройство и озеленение прибрежной зоны отдыха вокруг озера 35 331 5 Малониколаевка, Днепропетровская обл. Производство цукатов из овощей и фруктов 29 346 6 Сосонка, Сумская обл. Решение вопроса с отоплением административных зданий, имеющих твердотопливные котлы 24 110 7 Воеводское, Луганская обл. Совершенствование зоны отдыха в парке 19 595 8 Подгайцы, Волынская обл. Внедрение комплексного подхода к обращению с твердыми бытовыми отходами 16 228 9 Головчинцы, Хмельницкая обл. Производство лекарственных сборов и чаев 6 091 10 Бельск, Полтавская обл. Создание колоритного скифского заведения питания на базе мобильного фургончика 5 675 11 Заболотцы, Львовская обл. Создание мини-пекарни «Домашняя пекарня» 3 465 12 Санжейка, Одесская обл. Создание музея выращивания сельхозкультур Южного региона 2 665 13 Ивановичи, Житомирская обл. Создание спортивной площадки в общественном пространстве 1 635 14 Козырка, Николаевская обл. Создание кемпинга для отдыха туристов 1 405 15 Поляна, Закарпатская обл. Благоустройство бювета 1 282

Остальные бизнес-проекты также достойны внимания, но были недооценены во время голосования. Именно поэтому члены Экспертного совета конкурса решили дать шанс еще трем общинам защитить свои проекты. Ими стали: Головчинцы, Хмельницкая обл.; Санжейка, Одесская обл.; Сосонка, Сумская обл.

Таким образом в финале за звание «невероятного» будут соревноваться 8 общин.

Защита бизнес-проектов сел состоится в январе 2021 года. Точная дата будет объявлена позже.

Для справки: конкурс «Невероятные села Украины 2020» онлайн-издание AgroPortal.ua в этом году проводит в пятый раз. Главный приз — 100 тыс. грн на реализацию бизнес-проекта от главного партнера — Посольства Королевства Нидерландов в Украине. Кроме главного приза победителю, компания «Бейкер Тилли Украина» поможет одному из 10-ти сел, прошедших в этап онлайн-голосования, в реализации их бизнес-проекта. А Всеукраинская ассоциация общин одному из сел-финалистов предоставит комплексное консультационное сопровождение общины на период становления после местных выборов.

Как видим, село Воеводское Троицкого района Луганской области оказалось в топ-10 конкурса. На рассмотрение подавался проект совершенствования зоны отдыха в парке.