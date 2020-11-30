Невероятные села Украины 2020: село на Луганщине попало в топ-10

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2 ноября 2020 года завершилось онлайн-голосование V Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2020», в ходе которого были определены села-финалисты.

Об этом сообщается на сайте agroportal.ua

В рамках онлайн-голосования каждый желающий мог отдать свой голос за одно, два или три села. В результате были определены 5 лучших бизнес-проектов развития сельских территорий.

 № Село-конкурсант Бизнес-проектКоличество баллов
 1Андреевка, Днепропетровская обл.Обеспечение молоком экстра и высшего класса учеников местной школы 53 601
 2Саджавка, Ивано-Франковская обл.Освещение улиц автономными фонарями 46 258
 3Очкановка, Полтавская обл.Распространение видов продукции СОК «Правильные пчелы», работающего в сфере пчеловодства 39 700
 4Горбово, Черниговская обл.Обустройство и озеленение прибрежной зоны отдыха вокруг озера 35 331
 5Малониколаевка, Днепропетровская обл.Производство цукатов из овощей и фруктов 29 346
 6Сосонка, Сумская обл.Решение вопроса с отоплением административных зданий, имеющих твердотопливные котлы 24 110
 7Воеводское, Луганская обл.Совершенствование зоны отдыха в парке 19 595
 8Подгайцы, Волынская обл.Внедрение комплексного подхода к обращению с твердыми бытовыми отходами 16 228
 9Головчинцы, Хмельницкая обл.Производство лекарственных сборов и чаев 6 091
10Бельск, Полтавская обл.Создание колоритного скифского заведения питания на базе мобильного фургончика5 675
11Заболотцы, Львовская обл.Создание мини-пекарни «Домашняя пекарня»3 465
12Санжейка, Одесская обл.Создание музея выращивания сельхозкультур Южного региона2 665
13Ивановичи, Житомирская обл.Создание спортивной площадки в общественном пространстве1 635
14Козырка, Николаевская обл.Создание кемпинга для отдыха туристов1 405
15Поляна, Закарпатская обл.Благоустройство бювета1 282

Остальные бизнес-проекты также достойны внимания, но были недооценены во время голосования. Именно поэтому члены Экспертного совета конкурса решили дать шанс еще трем общинам защитить свои проекты. Ими стали: Головчинцы, Хмельницкая обл.; Санжейка, Одесская обл.; Сосонка, Сумская обл.

Таким образом в финале за звание «невероятного» будут соревноваться 8 общин.

Защита бизнес-проектов сел состоится в январе 2021 года. Точная дата будет объявлена позже.

Для справки: конкурс «Невероятные села Украины 2020» онлайн-издание AgroPortal.ua в этом году проводит в пятый раз. Главный приз — 100 тыс. грн на реализацию бизнес-проекта от главного партнера — Посольства Королевства Нидерландов в Украине. Кроме главного приза победителю, компания «Бейкер Тилли Украина» поможет одному из 10-ти сел, прошедших в этап онлайн-голосования, в реализации их бизнес-проекта. А Всеукраинская ассоциация общин одному из сел-финалистов предоставит комплексное консультационное сопровождение общины на период становления после местных выборов.

Как видим, село Воеводское Троицкого района Луганской области оказалось в топ-10 конкурса. На рассмотрение подавался проект совершенствования зоны отдыха в парке.