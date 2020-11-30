Невероятные села Украины 2020: село на Луганщине попало в топ-10

2 ноября 2020 года завершилось онлайн-голосование V Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2020», в ходе которого были определены села-финалисты.
Об этом сообщается на сайте agroportal.ua
В рамках онлайн-голосования каждый желающий мог отдать свой голос за одно, два или три села. В результате были определены 5 лучших бизнес-проектов развития сельских территорий.
|№
|Село-конкурсант
|Бизнес-проект
|Количество баллов
|1
|Андреевка, Днепропетровская обл.
|Обеспечение молоком экстра и высшего класса учеников местной школы
|53 601
|2
|Саджавка, Ивано-Франковская обл.
|Освещение улиц автономными фонарями
|46 258
|3
|Очкановка, Полтавская обл.
|Распространение видов продукции СОК «Правильные пчелы», работающего в сфере пчеловодства
|39 700
|4
|Горбово, Черниговская обл.
|Обустройство и озеленение прибрежной зоны отдыха вокруг озера
|35 331
|5
|Малониколаевка, Днепропетровская обл.
|Производство цукатов из овощей и фруктов
|29 346
|6
|Сосонка, Сумская обл.
|Решение вопроса с отоплением административных зданий, имеющих твердотопливные котлы
|24 110
|7
|Воеводское, Луганская обл.
|Совершенствование зоны отдыха в парке
|19 595
|8
|Подгайцы, Волынская обл.
|Внедрение комплексного подхода к обращению с твердыми бытовыми отходами
|16 228
|9
|Головчинцы, Хмельницкая обл.
|Производство лекарственных сборов и чаев
|6 091
|10
|Бельск, Полтавская обл.
|Создание колоритного скифского заведения питания на базе мобильного фургончика
|5 675
|11
|Заболотцы, Львовская обл.
|Создание мини-пекарни «Домашняя пекарня»
|3 465
|12
|Санжейка, Одесская обл.
|Создание музея выращивания сельхозкультур Южного региона
|2 665
|13
|Ивановичи, Житомирская обл.
|Создание спортивной площадки в общественном пространстве
|1 635
|14
|Козырка, Николаевская обл.
|Создание кемпинга для отдыха туристов
|1 405
|15
|Поляна, Закарпатская обл.
|Благоустройство бювета
|1 282
Остальные бизнес-проекты также достойны внимания, но были недооценены во время голосования. Именно поэтому члены Экспертного совета конкурса решили дать шанс еще трем общинам защитить свои проекты. Ими стали: Головчинцы, Хмельницкая обл.; Санжейка, Одесская обл.; Сосонка, Сумская обл.
Таким образом в финале за звание «невероятного» будут соревноваться 8 общин.
Защита бизнес-проектов сел состоится в январе 2021 года. Точная дата будет объявлена позже.
Для справки: конкурс «Невероятные села Украины 2020» онлайн-издание AgroPortal.ua в этом году проводит в пятый раз. Главный приз — 100 тыс. грн на реализацию бизнес-проекта от главного партнера — Посольства Королевства Нидерландов в Украине. Кроме главного приза победителю, компания «Бейкер Тилли Украина» поможет одному из 10-ти сел, прошедших в этап онлайн-голосования, в реализации их бизнес-проекта. А Всеукраинская ассоциация общин одному из сел-финалистов предоставит комплексное консультационное сопровождение общины на период становления после местных выборов.
Как видим, село Воеводское Троицкого района Луганской области оказалось в топ-10 конкурса. На рассмотрение подавался проект совершенствования зоны отдыха в парке.