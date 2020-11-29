Все там будем: победительница “Танців з зірками” подхватила ковид и рассказала о симптомах

Хореограф Илона Гвоздева, победительница шоу “Танці з зірками”, которая недавно родила второго ребенка, заболела коронавирусом и рассказала фолловерам в соцсети о его лечении и симптомах.

По словам танцовщицы, заболел и ее супруг. У детей симптомы болезни не наблюдаются, при этом вся семья Гвоздевой отправилась на изоляцию.

“Мое воскресное утро началось с положительного результата на Covid. Как говорится, все там будем”, – поделилась Гвоздева в Instagram.

Илона ГвоздеваФото: Instagram / Илона Гвоздева | Dancer

Как рассказала хореограф, все началось с симптомов, которые напоминали обыкновенную простуду: слабость, заложенность носа, першение в горле. Позже самочувствие ухудшилось – появилась сильная мигрень, боль в суставах, температура и боль в глазах.

Гвоздева также рассказала, как они с супругом борются с болезнью. “Обильное питье любой жидкости, проветривание комнаты, увлажнение воздуха, витамины”, – отметила она. При этом танцовщице не падает духом и настроена на скорейшее выздоровление.

Напомним, Илона Гвоздева победила в 5-м сезоне шоу “Танці з зірками”, будучи партнершей комика Игоря Ласточкина. В день финала “Танців з зірками-2020” хореограф поделилась воспоминаниями и несколькими кадрами с прошлогоднего суперфинала.

Илона Гвоздева на “Танцях з зірками”Фото: Instagram / Илона Гвоздева | Dancer

Илона Гвоздева на “Танцях з зірками”Фото: Instagram / Илона Гвоздева | Dancer

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