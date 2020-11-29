Выборы мэра Черновцов: кто победил, данные экзитполов

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах состоялся второй тур выборов мэра города. Социологические компании объявили результаты экзитполов, которые проводились на избирательных участках.

Об этом сообщает “Молодий Буковинець”.

Результаты экзитпола, проведенного Институтом социологии Маковецкого

Роман Кличук – 59,1%

Виталий Михайлишин – 40,9%

Результаты экзитпола, проведенного компанией InfoSapiens

Роман Кличук – 61,1%

Виталий Михайлишин – 38,5%.

Отметим, что в первом туре Кличук получил 27,29% голосов избирателей, а Михайлишин – 21,33%.

Как сообщал “источник”, в Нацполиции рассказали, что во время проведения второго тура местных выборов-2020 22 ноября больше всего нарушений было зафиксировано в Днепропетровской области. В тройке лидеров – Львовская и Полтавская области.