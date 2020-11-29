Когда введут жесткий карантин в Украине: названа точная дата

Стала известна вероятная дата введения полного локдауна в Украине.

Об этом сообщил нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его информации, на новогодние и рождественские праздники страна будет находиться в жестком карантине.

“Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января“, – сказано в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что правительство рассматривает возможность введения локдауна на период новогодних выходных. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что новогодние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения.

Как сообщал “источник”, нардеп от партии “Слуга народа”, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в Украине необходимо вводить локдаун минимум на три недели.