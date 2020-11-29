Трагедия под Львовом с пациентами с COVID-19: появилась жесткая реакция главы Минздрава

27 ноября в больнице в городе Жовква Львовской области двое больных коронавирусом, которые находились на аппаратах ИВЛ, умерли из-за перебоев с электроэнергией. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после этого случая в больницах всей страны пройдут проверки.

Об этом Максим Степанов написал в Facebook.

Глава Минздрава сообщил, что после отключения электроэнергии, врачи боролись за жизни пациентов с помощью мешка Амбу, однако спасти их не удалось.

“В то же время больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране“, – пишет Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что такие ситуации недопустимы и заверил, что будет держать работу комиссии на личном контроле.

Как сообщал “источник”, ранее жительница Днепра рассказала об ужасных условиях в городской больнице, где она лежала с пневмонией.