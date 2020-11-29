В Украине серьезно ухудшится погода: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей

В понедельник, 30 ноября, часть Украины попадет в зону действия атмосферного фронта, ожидаются сильные дожди с мокрым снегом.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью осадки ожидаются на северо-востоке Украины. Днем в понедельник непогода прогнозируется вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасская область, в Кропивницком с районами, Николаевской и Одесской областях. Частично ухудшение погоды может затронуть и Черниговщину.

Так как температура воздуха будет низкой, в этих областях пройдут дожди со снегом. Возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха 30-го ноября в западных и северных областях в течение дня составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В центральной части ожидается 0 + 4 градуса, в Днепре и районах до +6 градусов.

На востоке Украины будет + 2 + 5 градусов.

В южной части Одесской и Николаевской + 2 + 4 градуса, в Херсонской и Запорожье + 4 + 8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве прогнозируется +1 градус, без существенных осадков. Днем возможны прояснения.

Как сообщал “источник”, 29 ноября, снег выпал во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской областях, регионы практически заметает, люди играют в снежки и лепят снеговиков.