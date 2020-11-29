Нужно закрывать все: в Раде сделали громкое заявление по полному локдауну в Украине

В Украине необходимо вводить локдаун минимум на три недели.

Об этом заявил в эфире канала “Украина 24” нардеп от партии “Слуга народа”, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Такой срок объясняется тем, что инкубационный период в коронавируса составляет от 14 до 21 дня.

“Это опыт других стран (жесткий карантин, – ред.), что весомый результат есть за три недели. Думаю, если мы выйдем на цифру 20 тысяч и более, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун”, – сказал депутат.

Он напомнил, что правительство должно за 7 дней предупредить украинцев об ужесточении карантина. Кроме того, должны быть разработаны механизмы по финансовой поддержке предпринимателей.

“Если мы закрываем бизнес, школы, и одновременно работает общественный транспорт – метро, поезда – то я не вижу от этого большого результата. Надо делать полный”, – сказал депутат.

Ослаблять карантин можно, когда процент выздоровевших будет больше процента заболевших, а сама заболеваемость будет снижаться.

Также Радуцкий отметил, что система здравоохранения Украины может выдержать нагрузку в 30 тысяч новых больных.

Как сообщал “источник”, в Грузии ввели жесткий карантин, который будет действовать с 28 ноября по 31 января включительно, в стране вводится комендантский час. Ослабление локдауна допускается только накануне Нового года – 31 декабря и Рождества – 6 января.