Выборы мэра Черновцов под угрозой срыва: заявление ЦИК

Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия сообщила об угрозе организации и проведения голосования во время второго тура выборов Черновицкого городского головы 29 ноября 2020 года из-за сообщения местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, которые должны работать в день голосования 29 ноября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

В Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий.

Полномочия членов УИК решили прекратить:

Черновицкая областная партийная организация Всеукраинского объединения “Батькивщина” – 216 членов УИК;

Черновицкая территориальная организация политической партии “Европейская солидарность” – 128 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии “НАШ КРАЙ” – 85 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии “Родной город” – 15 членов УИК.

При этом в сообщении отмечается, что к представлениям не представлены заявления лиц о сложении полномочий членов участковых избирательных комиссий.

“Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий – в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимого для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей”, – говорится в сообщении.

В ЦИК разъяснили местным ячейкам политических партий их полномочия и обратили внимание, что после формирования состава УИК местные организации партий не наделены полномочиями отзывать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий, а полномочия членов УИК прекращаются только с момента принятия соответствующего решения территориальной избирательной комиссией об изменениях в составе участковой избирательной комиссии.

Также в ЦИК призвали соответствующие местные организации партий, членов избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.

Как сообщал “источник”, в Нацполиции заявили, что во время второго тура местных выборов-2020 22 ноября больше всего нарушений в Украине было зафиксировано в Днепропетровской области. В тройке лидеров – Львовская и Полтавская области.