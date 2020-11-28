Согласовали с МВФ: Арахамия сказал, когда Рада проголосует за госбюджет

Верховная Рада будет во втором чтении голосовать за закон о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе. Голоса нардепов для принятия закона в парламенте есть, а сам проект главного финансового документа страны согласован с МВФ.

Об этом сообщил на брифинге в субботу, 28 ноября, глава фракции “Слуга народа” в ВРУ Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По словам Арахамии, нардепы будут принимать закон о бюджете-2021 в конце следующей недели или на второй неделе декабря.

“Похоже, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, или мы его в конце недели сможем проголосовать, или, если обсуждение немножко затянется, тогда на следующей неделе точно проголосуем”, – сказал он.

Он отметил, что в парламенте есть 226 голосов для принятия закона.

“Я думаю, что есть”, – сказал он и добавил, что кроме фракции “Слуга народа” за документ проголосуют те же фракции и группы, которые поддержали законопроект в первом чтении – “Батькивщина”, “За майбутнє”, “Довіра”.

Как сообщал “источник”, Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ по основным параметрам проекта государственного бюджета на 2021 год.