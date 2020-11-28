“Драка” на повышенных тонах: Арестович рассказал об истерике россиян на переговорах по Донбассу

Советник делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о последнем заседании ТКГ. По его словам, россияне вели разговор на повышенных тонах.

Об этом Алексей Арестович сообщил в программе “Расклад Кулинича” на источник TV.

“Заседание только закончилось. Я сразу оттуда – к вам. Что там произошло, по моей личной оценке – я подчеркиваю, личной, у меня сложилось полное впечатление, что россияне хотят полностью выбить Минские соглашения и “нормандский формат”, как жанр, чтобы его не существовало. Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6-7 лет, в которых я участвовал. Это если брать подгруппы и общие заседания“, – говорит Арестович.

По его словам, началось все с того, что Леонид Кравчук заявил решительный протест по поводу гибели нашего солдата от пули российского снайпера. Кравчук потребовал вмешательства СММ ОБСЕ в расследование, а от российской стороны – провести расследование и наказать виновных в этом убийстве.

“Все сразу прыгает на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. И начинается примерно такое: “Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из Минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?”. И так далее“, – рассказывает Арестович.

Украинская сторона ответила, что комплекс Минских соглашений — это много документов, а не только комплекс мер от 12 февраля 2015 года. Рамочным для Украины является “нормандский формат” на высшем уровне и Минские соглашения, заключенные в рамках его деятельности. Он начал работать летом 2014 года. Крайними являются “парижские договоренности” от 9 декабря 2019 года.

“Кто-то окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение. Мы знаем, кто, потому что Франция и Германия за нас, США – неофициально за нас, Британия – неофициально за нас. И как бы вы не оказались одни против нас пятерых-шестерых. А к этому все и идет, потому что официальные заявления МИД Франции и Германии были на прошлой неделе“, – рассказывает он.

Украинская сторона задала россиянам вопрос.

“И мы не понимаем, – говорим мы, — Владимир Владимирович не может добиться от своей вертикали, чтобы она работала?” Он же поставил подпись под этими соглашениями. Он же взял на себя лично, как глава государства, и на всю Российскую Федерацию ответственность за выполнение этих соглашений. Они выполнены, даже при самом позитивном натягивании, только частично. Франция и Германия засвидетельствовали, что Украина делает сильные шаги для их выполнения, и ведет себя ответственно. А они ведут себя, как у нас часто “зрадныки” в Facebook: крик, шум, гам и никакого толку“, – сказал Арестович.

Он добавил, что сейчас россияне засыпают эфиры сообщениями о том, что Украина выходит из Минских соглашений.

“Но это еще полбеды. К этому мы привыкли. При том, что я не сомневаюсь, что они в ближайшее время будут качать эту тему, попытаются, с одной стороны, провалить ее на нижний уровень – разговаривайте, мол, с ОРДЛО. Они всегда так делают. Одновременно они, наверное, будут пытаться поднимать все это и выше”, – прогнозирует советник делегации по информационной политике в ТКГ.

Детальнее читайте в материале “источника”: “Розовый” период России закончился, они будут пасти задних – Алексей Арестович.