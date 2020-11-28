Украину засыпает снегом: впечатляющие фото и видео из разных городов

Синоптики рассказали, где в первый день зимы выпадет снег. В некоторых регионах Украины он идет и в субботу, 28 ноября.
“источник” собрал фото и видео снегопадов, которыми украинцы делятся в соцсетях.
Так, снег выпал в Закарпатье – в Ужгороде, Мукачево и других городах региона. Температура воздуха достаточно высокая и снег быстро тает.
Прошел небольшой снегопад и во Львове. Фото и видео опубликовал “24 канал”.
Также снежный день выдался и в Яремче. Там достаточно прохладно и снег не тает сразу, пейзажи выглядят уже абсолютно зимними.
Снежит 28 ноября и в городе Перечин Закарпатской области. Это первый снег в городе.
Как сообщал “источник”, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных практически всю Украину накроет непогода, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.