Украину засыпает снегом: впечатляющие фото и видео из разных городов

Синоптики рассказали, где в первый день зимы выпадет снег. В некоторых регионах Украины он идет и в субботу, 28 ноября.

“источник” собрал фото и видео снегопадов, которыми украинцы делятся в соцсетях.

Так, снег выпал в Закарпатье – в Ужгороде, Мукачево и других городах региона. Температура воздуха достаточно высокая и снег быстро тает.

Прошел небольшой снегопад и во Львове. Фото и видео опубликовал “24 канал”.

Также снежный день выдался и в Яремче. Там достаточно прохладно и снег не тает сразу, пейзажи выглядят уже абсолютно зимними.

Снежит 28 ноября и в городе Перечин Закарпатской области. Это первый снег в городе.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных практически всю Украину накроет непогода, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.