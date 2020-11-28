Могли выдать России: МИД сделал громкое заявление о судьбе украинского музыканта, задержанного в Индонезии

Украинский блогер, музыкант и общественный деятель Михаил Орешников, который был задержан в аэропорту Джакарта (Индонезия) по запросу России, освобожден и уже летит в Киев.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства“, – сказано в публикации.

Как сообщал “источник”, очередной обмен пленными между Украиной и Россией может произойти до 24 декабря. Украина уже направила той стороне соответствующий список лиц, которых хочет вернуть. Это список из четырех категорий, в первой из которых около 100 украинцев.