Врачи указали на главную проблему с кислородными точками в украинских больницах

В больницах Украины пациенты с коронавирусом могут получить кислород двумя способами.

Об этом рассказали “источнику” врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк и врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко.

Для больных предусмотрено получение кислорода с помощью кислородного концентратора или через централизованную разводку по медучреждению от кислородной станции. По словам медиков, баллон с О2 нельзя просто так поставить возле кровати пациента – газ может взорваться.

Концентратор – специальный аппарат, который аккумулирует О2 прямо из воздуха. Никаких баллонов не нужно.

“Но он дает меньшие дозы кислорода. Концентраторами можно пользоваться только на ранних стадиях дыхательной недостаточности, при открытых окнах и соблюдении других условий”, – отметила Сояк.

Кобевко добавила, что концентратор нельзя считать стопроцентной дотацией кислорода.

“Кроме того, аппараты часто ломаются, не выдерживая напряжения в сетях”, – сказала медик.

Потому централизованная разводка по больнице считается идеальным вариантом.

“А в министерстве, когда говорят, что больше половины койко-мест обеспечены кислородом, то считают эти места вместе с концентраторами. Например, у меня отделение более чем на 90 коек и 22 точки кислорода. Это не 50%”, – подчеркнула Кобевко.

Подробней читайте в материале “источника”: Дыхание по очереди: почему украинцы задыхаются в больницах.