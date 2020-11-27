Черная пятница-2020: украинцы массово ринулись в ТЦ и стоят в огромных очередях, фото и видео

27 ноября в “черную пятницу” украинцы массово ринулись в торговые центры, несмотря на карантин из-за коронавируса в стране.

Фото огромных очередей публикуют в сети.

В разных городах страны люди “штурмуют” магазины, чтобы купить товары по скидке. Из-за такого наплыва покупателей сложно придерживаться противоэпидемических правил, в частности, дистанции.

Львов

Днепр

Киев

Тем временем в Киеве, как сообщает корреспондент “источника”, около станции метро “Академгородок” образовалась тянучка на дороге в сторону ТРЦ Lavina. Маршрутки и автобусы, которые курсируют туда, переполнены людьми. Водители выключают свет в салоне, чтобы не было видно, что они набиты битком.

Около самого торгового центра на парковке практически нет мест. Авто оставляют даже у дороги, чтобы успеть на скидки в магазины.

Как сообщал “источник”, 27 ноября в “черную пятницу” в Киеве “заминировали” торговый центр “Глобус” на Майдане.