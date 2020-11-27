Под Киевом простились с погибшим от пули снайпера бойцом ВСУ: фото

В пятницу, 27 ноября, в городе Фастов Киевской области попрощались с бойцом ВСУ Вячеславом Минкиным, который погиб на Донбассе 24 ноября.

Об этом сообщают в Facebook-группе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Напомним, Минкин погиб во время так называемого “режима тишины” вблизи Авдеевки от пули российских оккупантов, защищая мирную жизнь жителей Украины.

Провести в последний путь героя пришли друзья, родные и собратья Вячеслава, представители командования Сухопутных войск, оперативного командования “Север” и неравнодушные фастовчане.

Как ранее сообщал “источник”, у погибшего во вторник, 24 ноября, от пули снайпера на Донбассе украинского бойца Вячеслава Минкина в городе Фастове (Киевская область) остались жена и сын.