На Луганщине почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Глава Луганской области Сергей Гайдай принял участие в митинге-реквиеме в память жертв Голодомора 1932-1933 годов, который состоялся в храмовом комплексе в честь Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Голодомор – это ужасная трагедия в истории Украины. Пока мы не знаем даже точное количество погибших, но это больше чем потери украинцев от Второй мировой войны. Жестокость и цинизм – настоящий геноцид украинского народа в исполнении преступной советской власти – вот что такое Голодомор. Мне 45 лет, я очень плохо помню рассказы бабушки о том, что здесь происходило. Но я помню ее рассказы о том, на что шли в многодетных семьях, чтобы спасти детей. Это ужасные вещи. Их никогда нельзя забывать, чтобы не допустить вновь », – обратился Сергей Гайдай к участникам акции скорби.

Он призвал всех в знак памяти жертв тоталитарных репрессий в субботу в 16 часов присоединиться к всеукраинской акции «Зажги свечу памяти»: «Это не сложно. С наступлением темноты зажгите и поставьте свечу на подоконник. Этот огонь – символ нашей скорби и памяти », – отметил председатель облгосадминистрации.

Панихиду по жертвам страшной трагедии провел Епископ Новопсковский Иринарх.

«В этот день мы вспоминаем времена, в которые людей уничтожали за несогласие с советской идеологией, уничтожали за веру. У них отбирали хлеб насущный, за который мы молимся. Поэтому наша обязанность молиться за людей, умерших в тяжелых страданиях. Призываю и в своих домашних молитвах упомянуть их всех. Мы не знаем их имен, но Господь – знает каждый! », – отметил он в обращении к верующим.