Луганщина: Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 6 тысяч

Лабораторно подтверждено 136 новых случаев COVID-19 в области. В Украине очередной антирекорд – 16 218 в сутки

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 28, Рубежное – 20, Северодонецк – 29, Белокуракинский район – 3, Кременской – 3, Новоайдарский – 6, Попаснянский – 9, Сватовский – 14, Станично-Луганский – 8, Старобельский – 6, Троицкий – 10.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6061 лица.

Из них выздоровели – 3843 (136 за последние сутки); лечатся – 2061 (365 – стационарно, 1696 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 79-летняя женщина из Северодонецка, 70-летний мужчина из Станично-Луганского района и 73-летняя женщина из Новопсковского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 157 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,6%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 ноября (9:00) в Украине 693 407 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 909 – летальных, 326238 человек выздоровели. Всего проведено 4419791 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 16 218 новых случаев; летальных – 192; осуществлено 72789 тестирований; выздоровели 8843 человека.