Данилов: “Готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях”

Секретарь Совета национальной безопасности, а в прошлом мэр Луганска Алексей Данилов заявил, что готовится новый план разрешения конфликта на Донбассе после истечения текущего плана «А» 9 декабря.

Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

“Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях”, – сказал глава СНБО.

Впрочем, подробностей о том, каким будет решение он не сообщил. Данилов заявил, что не знает, будет ли решение открытым или закрытым.

Он также не исключает возможного сценария ухудшения ситуации на Донбассе.

“Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы”, – добавил Алексей Данилов