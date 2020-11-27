Гайдай: На Луганщине все опорные больницы обеспечены кислородом

Все опорные больницы Луганской области обеспечены медицинским кислородом. При необходимости сможем помочь и соседним областям.

Об этом председатель облгосадминистрации заявил сегодня, 27 ноября, посещая ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», частности, цех разделения воздуха, где производят том числе и медицинский кислород. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Как и обещал, мы решили вопрос получения Северодонецким « Азотом »всех разрешительных документов для производства медицинского кислорода. Другие компании, которые поставляют этот продукт на Луганщину, сейчас не могут оказывать необходимый для наших потребностей объем кислорода. «Азот» имеет необходимые возможности и мощности. Поэтому вместе с Министром здравоохранения решили существующую проблему, что позволило в полном объеме обеспечить кислородом наши больницы. Это спасает жизни многих людей », – отметил Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также отметил, что при необходимости предприятие может помочь и соседним областям.

«Кроме того, мы получили деньги из госбюджета для разведения сети подачи кислорода к каждой кровати в наших опорных больницах, – добавил глава областной госадминистрации. – И с 1 января 2021 будем страховать около 2400 медицинских работников за средства областного бюджета ».

Как отметил Председатель Правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» Леонид Бугаев, выпуск медицинского кислорода на предприятии начался после реконструкции подразделения в 2011 году: «Сегодня мы способны производить до 600 баллонов. Однако наполняем в течение суток только 200. При необходимости можем нарастить мощности до 400 или до 600 баллонов кислорода в сутки ».

Напоследок он поблагодарил Сергея Гайдая за помощь в предоставлении предприятию всех разрешительных документов для производства медицинского кислорода.