Киев поставил новый антирекорд: свежая статистика по коронавирусу

После того, как за прошедшие сутки количество выявленных новых случаев коронавируса в Украине пересекло границу в 16 тысяч, стало известно о новом антирекорде коронавирусной болезни в Киеве – 26 ноября было обнаружено 1520 случаев COVID-2019. Это является самым высоким суточным приростом в 2020 году.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в столице обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1520 человек. Коронавирус вчера унес жизни 26 киевлян, всего с начала пандемии умерли 1253 жителя столицы.

По состоянию на 27 ноября в столице выявлено 65 539 подтвержденных случаев заболевания.

Заболели:

869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;

22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет.

Также заболели 56 медиков.

“В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии – 121 человека. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – написал Кличко.

В то же время за прошедшие сутки в столице выздоровели 375 человек.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 250, в Соломенском – 206 и в Днепровском районе – 200 случаев. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2088 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. На аппаратах ИВЛ – 30 больных “, – сообщил Кличко.

Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.

Как сообщал “источник”, инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская выступила за введение в Украине полного локдауна. По ее словам, только применение жестких мер поможет остановить быстрое распространение коронавируса и значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию.