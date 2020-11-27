Погода в Украине испортится: синоптик дала прогноз на выходные

В субботу-воскресенье, 28-29 ноября, в Украине прогнозируются дожди и мокрый снег.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, циклон и атмосферные фронты в выходные обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег. Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут Юг, кроме Запорожья. На остальной территории без существенных осадков. На востоке Украины ожидается сильный ветер.

Температура воздуха на выходных будет неоднородной.

на Западе и Севере в дневные часы ожидается +1 +4 градуса;

в центральной части от +1 +3 градусов, в Винницкой, в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах до +4 +6 градусов и до +8 градусов в Днепропетровской области;

в восточных областях прогнозируется +5 +8 градусов;

в южной части ожидается теплая погода: от +6 +10 градусов до +10 +14 градусов в Крыму.

В Киеве вероятен дождь с переходом в мокрый снег, но будут и прояснения. Температура воздуха достаточно низкая – +1 +4 градуса.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что календарное начало зимы в Украине будет ознаменовано редким погодным явлением, которое называют зимнее бабье лето. Это период значительного потепления.