Не смогли себя реализовать нигде: судья КСУ жестко прошелся по “слугам народа”

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко назвал представителей монобольшинства в Верховной Раде, которую составляет президентская политсила “Слуга народа”, убогим конгломератом людей, которые не смогли реализовать себя нигде в жизни, однако ситуация в Украине предоставила им шанс и вынесла наверх.

Об этом он рассказал в интервью “источнику”.

По словам судьи, “слуг народа” отличает то, что для них не может существовать альтернативная точка зрения.

“У “слуг” из монобольшинства сейчас закружилась голова – теперь мы можем все. Соответствующие процессы начались в начале 2020 года. Когда Новиков (председатель НАПК Александр Новиков – “источник”) полностью изменил своими инструкциями, заметьте, не законами, а именно инструкциями, способы и методы проверки, в том числе и судей. Все это должно было начаться в марте, если бы не вирус. Потому что в марте истекает срок подачи деклараций, а в этом году он закончился в конце мая – начале июня”, – пояснил Слиденко.

Он пояснил, что конституционный кризис в Украине произошел бы даже, если бы КСУ не принял этого решения (касательно неправдивого декларирования, – “источник”).

“Произошло бы то, что произошло сейчас, только это было бы сделано по-другому. Уже были подготовлены несколько других претензий со стороны НАПК к судьям КСУ. Ну, вот например, Головатый (судья КСУ, Сергей Головатый – “источник”) не задекларировал почти 4 млн грн, у других судей тоже есть проблемы. Но я вас уверяю, что заполнить ежегодную декларацию и не допустить ошибок фактически невозможно. А это крючок, на который можно посадить любого и затем им управлять. И если ты не хочешь, чтобы тобой управляли, у тебя появляются проблемы. Причем серьезные проблемы, я уже по себе вижу. И, таким образом, с июня были запущены эти процессы, плюс количество представлений от ОПЗЖ превысило все возможные ожидания для этой власти. Хотя я не думаю, что эта власть сотрудничает с ОПЗЖ”, – добавил Слиденко.

Больше о конфликте между органами власти и КСУ читайте в материале “источника”: “Слуги народа” – убогий конгломерат людей, которых судьба вынесла вверх – судья о скандале вокруг КСУ”.