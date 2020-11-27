В ОРДЛО за пять лет погибло 200 шахтеров, более 2 тысяч травмировано

За 5 лет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей погибли более 200 шахтеров, еще более 2000 получили травмы.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский во время пресс конференции “Социально-экономические протесты в ОРДЛО”, передает УНН.

“За пять лет в ОРДЛО погибли более 200 шахтеров, еще более 2 тыс. получили производственные травмы”, – сообщил он.

Отмечается, что оккупанты закрыли в ОРДЛО большинство шахт, а горняки вынуждены ехать в РФ.

“В этом году оккупанты на Донбассе впервые за семь лет задействовали против шахтеров дополнительные силы” народной милиции “”, – добавил Лисянский.