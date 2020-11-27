В ООН спрогнозировали, когда на КПВВ Донбасса может наладиться полноценная работа

В ООН считают, что движение через КПВВ на Донбассе будет оставаться ограниченным минимум до середины 2021



Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования на 2021, который на днях представило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, передает dn.depo.ua

В частности, сообщается, что “коронавирусная болезнь остается основным фактором влияния по крайней мере до середины 2021».

В ООН прогнозируют, что зимой ожидается ухудшение ситуации и все труднее будет жителям оккупированных территорий.

“Вероятно, работа контрольных пунктов на” линии разграничения “будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021”, – говорится в документе.

При этом в организации выразили надежду, что полноценное открытие КПВВ на Луганщине – “Счастье” и “Золотое”, разгрузят единственный действующий КПВВ “Станица Луганская”.

Также в ООН считают, что “несмотря на текущие договоренности о прекращении огня, вооруженный конфликт, вероятно, будет продолжаться, но с меньшей интенсивностью”.