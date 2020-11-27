В Северодонецке из кабинета амбулатории грабители вынесли ноутбук, монитор и телефон

Ночью 26 ноября в медицинской амбулатории №2 КНП «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи», по адресу: ул. Федоренко, 16Б, была совершена кража из кабинета семейного врача.

Об этом сообщает пресс-служба центра в ФБ.

Грабители вынесли ноутбук НР 250, монитор Samsung и личный мобильного телефона, с которого врач Ёлкина Т.В. и ее медицинская сестра связывались с пациентами, поэтому, временно, связь с врачом будет через регистратуру по телефонам: 0955875158 или (06452) 40101.



“Обращаемся через нашу страницу с просьбой, если кто-то владеет какой-то информацией по этому поводу, позвоните в полицию 102, или в приемную КНП «СЦПМСД» – (06452) 48760. Будем благодарны за любую помощь!”, – сказано в сообщении.