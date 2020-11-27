Какой будет погода на Луганщине в последние дни осени: прогноз

Сегодня, 27 ноября, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2 0 мороза, днем 3-5 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 2-4 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 28 ноября – 30 ноября 2020

28.11 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 2-7 0 тепла.

29.11 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура вноч1 0-5 0 мороза, днем 2-7 0 тепла.

30.11 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 2 0 мороза до 3 0 тепла, днем 2-7 0 тепла.