Смартфоны в аренду, ПЦР тесты на улице: что происходит на КПВВ “Станица Луганская”. ВИДЕО

КПВВ “Станица Луганская” единственный на Луганщине пункт пропуска, откуда можно попасть на временно оккупированную территорию. Боевики продолжают блокировать смежные КПП со своей стороны – в Счастье и Золотом. Для людей действуют правила пересечения: установки приложения “Дій вдома “, или же обязательная двухнедельная обсервация. Желательно на месте пройти тест на коронавирус.

Об этом сообщает Суспільне Донбас

Чтобы не попасть на двухнедельную обсервацию, на пункте пропуска боевиков, людям предлагают взять смартфон в аренду.



Жительница оккупированной территории Валентина Петровна рассказала журналистам, что смартфон в аренду ей предложили за 2700 рублей.

Женщина говорит, после того, как украинские пограничники проверили ее документы, к ней подошел парень, который забрал телефон.

По словам жителя оккупированной территории Николая, на пункте пропуска боевиков помогают установить приложение “Дій вдома” за 300 рублей.

“Операция стоит 100 рублей, карта – 200 рублей, ну и смартфоны по 2,5 тысячи рублей”, – говорит мужчина.

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Литошко сообщила, что при пересечении КПВВ украинские пограничники бесплатно помогают настроить мобильное приложение “Дій вдома”.

“Конечно, если у лиц есть вопросы, по установлению мобильного приложения, они могут обратиться к пограничникам, которые непосредственно помогут с установкой”, – говорит Татьяна Литошко.

Вблизи пункта въезда-выезда работает несколько частных лабораторий. За 1200 гривен людям обещают сделать тест на коронавирус в течение суток. Забор образцов проводят через окно автомобиля.

По словам заместителя директора Луганского лабораторного центра Владимира Жданова, проведения ПЦР тестов в таких условиях – не допустимо.

“Это является грубым нарушением, и к сожалению у Лабораторного центра нет никаких функций контроля”, – говорит Владимир Жданов.

Сейчас пропуск людей осуществляется только через КПВВ “Станица Луганская”. В новом пункте в Счастье, который открыли 10 ноября, несмотря на Центр админуслуг и другую инфраструктуру – людей нет. Наемники их не пропускают, такая же ситуация и в Золотом.