Мужчина расстрелял своих соседей из пистолета конструкции “Макарова”

До 12 лет лишения свободы осужден гражданин за умышленное убийство двух лиц, а также приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украина).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



Стороной обвинения доказано, что в июне 2017 года в с. Айдар Станично-Луганского района Луганской области злоумышленник во время ссоры с соседями на почве длительных неприязненных отношений открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Обвиняемый взял ранее скрытый в собственном дворе пистолет конструкции «Макарова» и произвел не менее пяти прямых выстрелов у супругов.

Мужчину и женщину со сквозными огнестрельными ранениями туловища и брюшной полости, повреждением внутренних органов и острой кровопотерей госпитализировали в больницу, но от полученных тяжких телесных повреждений они скончались.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли пистолет, из которого, по выводам экспертиз, были осуществлены выстрелы в потерпевших. По показаниям обвиняемого, огнестрельное оружие он нашел накануне в лесополосе вблизи населенного пункта, находящегося в непосредственной близости от линии разграничения.

Несмотря на полноту предоставленных доказательств, собранных в уголовном производстве, в ходе судебного разбирательства мужчина полностью отрицал свою вину.

Беловодский районный суд Луганской области согласился с обоснованной позицией прокурора по делу и признал обвиняемого виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Справка: в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.