Журналист: НВФ на Донбассе рассматривают гуманитарную помощь как бизнес

Международные гуманитарные организации не пускают на неподконтрольные территории Украины, потому что боевики рассматривают гуманитарную помощь как бизнес. 17 из 22-х заявок на поставку гумпомощи на оккупированные территории были отклонены.

Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV заявил журналист и представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ в Минске Сергей Гармаш.

“Во-первых, они боятся, что люди увидят правду о том, что там происходит. Во-вторых, давайте говорить откровенно, многие рассматривают эту гуманитарную благотворительную деятельность как бизнес. И в “ДНР”, например, было из 22 заявок международных организаций на завоз гуманитарной помощи отказано 17″, – добавил Гармаш.

Официально власти “республик” создают разные бюрократические уловки. Однако, по словам журналиста, его источники в таких организациях заявляют, что в ОРДЛО их ставят перед неудобным выбором.

“Им просто ставят условия, что вы завозите, но распространяем мы. Раз распространяем мы, значит мы получаем ресурс, которым мы можем управлять. Продавать его, например. Так не говорится, но фактически все понимают, для чего это делается. Так называемые “республики” хотят взять под собственный контроль распределение гуманитарной помощи. Естественно, что гуманитарные организации, как правило, на это не соглашаются, потому что они хотят помогать людям, а не оккупационным режимам. В этом есть проблема”, – отметил Гармаш.