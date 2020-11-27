У жителя Лисичанска изъяли 10 килограммов каннабиса

Луганской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта особо опасного наркотического средства в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



Так, в августе 2020 во время обыска на территории гаражного кооператива в городе Лисичанске правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 килограммов особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен, – каннабиса.

Во время досудебного расследования проведены следственные и негласные следственные действия, в ходе которых установлено лицо, причастное к незаконному обороту наркотических средств. По данным следствия, 37-летний местный житель приобрел, перевез и хранил для последующего сбыта каннабис в виде корней, стеблей с листьями и частично измельченного вещества. Однако, его противоправные действия были пресечены.

В настоящее время наркодельцу сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.