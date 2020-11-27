Военный эксперт: НВФ изменили тактику проведения военных действий на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим тишины в Донбассе, но для обстрелов украинских позиций все чаще применяются боевые беспилотники.

Об этом рассказал украинский военный эксперт и координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец на своей странице в Фейсбук, передает ДонПресс

С 3 по 18 ноября, по данным «Информационного сопротивления», НВФ 27 раз нарушали режим тишины в Донбассе обстрелами из стрелкового оружия и минометов, интенсивно — на Мариупольском направлении.

«Интенсивность обстрелов … выросла, при этом отмечается дальнейшее применение врагом беспилотников, несмотря на достигнутые договоренности о запрете такого рода деятельности», — подчеркнул Машовец.

Также эксперт отмечает, что беспилотные летательные аппараты используются НВФ как для разведки, так и для обстрелов. По его данным, за две недели ноября боевики минимум дважды поднимали беспилотники с целью разведки на Мариупольском и Торецком направлениях, а 5-го, 8-го и 12-го ноября представителями НВФ применялись так называемые ударные БПЛА типа «квадрокоптер» с использованием гранатометных выстрелов ВОГ-17 для обстрелов позиций ВСУ в районе н.п. Попасная на Луганском фронте.

Применение БПЛА типа «квадрокоптер» против украинских войск в разведывательном и ударном вариантах становится стандартным тактическим приемом ведения членами НВФ боевых действий на Донбассе, сообщил Машовец.