В Луганской области произошло ДТП: есть пострадавший. ФОТО

26 ноября в 12:24 в Службу спасения “101” поступило сообщение, что на автодороге Белокуракино-Лизино произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



Спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области выехали на место дорожно-транспортного происшествия и провели соответствующие мероприятия по недопущению возгорания автотранспорта.



В результате столкновения пострадал водитель одного из автомобилей 1996 г.р., который был госпитализирован в медицинское учреждение каретой скорой медицинской помощи.