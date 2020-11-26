На Луганщине мужчина вызвал спасателей, чтобы поймать залетевшего на подворье лебедя. ФОТО

26 ноября на пункт связи 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение от жителя пгт Белокуракино о помощи. Мужчина сообщил, что на территорию его домовладения попал лебедь, и попросил спасателей помочь поймать птицу.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Спасатели поймали лебедя и доставили в Белокуракинскую районную государственную больницу ветеринарной медицины. После осмотра ветеринар пообещал вылечить птицу и весной отпустить.