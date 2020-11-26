В Луганской области за сутки 132 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждено 132 новых случая COVID-19 в Луганской области. В Украине очередной антирекорд – 15 331 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 11 Рубежное – 4, Северодонецк – 48, Кременской район – 14, Марковский – 3, Новоайдарский – 9, Новопсковский – 8, Попаснянский – 2, Сватовский – 11, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 5, Троицкий – 15.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5925 человек.

Из них выздоровели – 3707 (210 за последние сутки); лечатся – 2064 (362 – стационарно, 1702 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 154 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 ноября (9:00) в Украине 677 189 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 717 – летальных, 317395 человек выздоровели. Всего проведено 4373786 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 15 331 новый случай; летальных – 225; осуществлено 76911 тестирований; выздоровели 9617 человек.