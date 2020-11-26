Лучшие квадроциклы Forte. Подростковые и взрослые квадроциклы Форте

Квадроциклы Forte: лучшее решение для подростков и взрослых
Компания Forte – один из самых продвинутых и современных китайских производителей мототехники. В техническом плане, продукция бренда ничем не уступает японским аппаратам, но при этом квадроциклы Форте стоят дешево (в пределах 50 тыс. грн.). Так давайте ближе познакомимся с самыми популярными мотовездеходами этой фирмы.
Forte Hunter 125: лучшее решение для подростка
Знакомство с техникой Forte стоит начать с самого популярного подросткового квадроцикла 2020 года – Hunter 125. Этот стильный мотовездеход с современной начинкой стал настоящим хитом среди райдеров 8-14 лет. Дело в том, что при относительно невысокой цене (29 тыс. грн.), Хантер 125 может похвастаться очень «вкусной» начинкой. Производитель снабдил аппарат:
- Прочной стальной рамой. Детский квадрик выдерживает нагрузку в 90 кг, а значит, на нем могут кататься как подростки, так и взрослые.
- Линзовыми фарами со светодиодной окантовкой. Мощность осветительного оборудования позволяет ездить на Hunter 125 даже ночью.
- Надежными барабанными и дисковыми тормозами (передние и задние).
- Усовершенствованным рулевым управлением. Такая модернизация значительно улучшила управление квадриком на сложных трассах или при резких поворотах.
- Большими 8 дюймовыми колесами с имитацией бэдлоков.
- Электронной приборной панелью. На дисплее отображается вся необходимая информация об ATV: скорость, передача, пробег, уровень бензина и т. д.
- Плавными амортизаторами. Пружины мотовездехода буквально «поедают» любые неровности.
Также на Forte Hunter 125 был установлен мощный четырехтактный двигатель объемом 125 куб. см. Движок отличается повышенной экономичностью (расход бензина 3 л/100 км) и надежностью. Кроме того, четырехтактный мотор обеспечивает квадрику хорошую динамику, что особенно актуально при езде по грунтовке или легком бездорожье.
Forte Braves 200: квадроцикл для активного отдыха и работы
По сути, Braves 200 – увеличенная и модернизированная версия подросткового аппарата Хантер 125. В плане внешности обе модели не сильно отличаются, но у взрослого аппарата появилось несколько интересных фишек. В список новшеств входит: защита для рук, сидение со спинкой, усиленный отбойник, пассажирские подножки, фаркоп.
В плане мощности Braves 200 тоже превосходит Forte Hunter 125. Инженеры бренда установили на квадрик четырехтактный 170 кубовый (9 л. с.) мотор, который существенно расширяет функциональность техники.
Высокая мощность движка и продуманная рычажная подвеска позволяет мотовездеходу преодолевать даже сложные трассы. Квадрик без проблем проезжает по грязи, заболоченным участкам, снегу, песку и т. д. Кроме того, на аппарат можно установить дополнительное навесное оборудование (отвал либо прицеп).
А вот в техническом плане квадрик Forte Braves 200 практически не отличается от Хантер 125. Взрослая модель оснащена LED оптикой, барабанными и дисковыми тормозами, электронным спидометром, модернизированным рулевым механизмом, электростартером.
В магазине Dvako купить квадроцикл Forte Braves 200 можно всего за 44 тыс. грн. Кроме того, компания предлагает оперативную доставку техники в любую точку Украины, а также возможность приобрести мотовездеход в кредит.
Forte Bull 200: брутальный покоритель off-road
Если вы ищите функциональный и практичный мотовездеход, тогда Forte Bull 200 именно то, что вам нужно. Главная особенность модели – четырехтактный 175 кубовый движок мощностью 10 л. с. В связке с рычажной подвеской он обеспечивает аппарату отличную проходимость. Квадрик идеально подходит для поездок по лесу, грязи, неглубоким водоема, драйвовых покатушей и активного отдыха.
Forte Braves 200 был оснащен:
- Светодиодной оптикой.
- Защитой для рук.
- Увеличенным бампером.
- Прочными трубчатыми багажниками (грузоподъемность модели 150 кг).
- Автоматической КПП.
- Дисковыми тормозами.
Стоимость мотовездехода Forte Braves 200 тоже приятно удивит. Новый аппарат обойдется покупателю всего в 49 тыс. грн.