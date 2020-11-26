Лучшие квадроциклы Forte. Подростковые и взрослые квадроциклы Форте

Квадроциклы Forte: лучшее решение для подростков и взрослых

Компания Forte – один из самых продвинутых и современных китайских производителей мототехники. В техническом плане, продукция бренда ничем не уступает японским аппаратам, но при этом квадроциклы Форте стоят дешево (в пределах 50 тыс. грн.). Так давайте ближе познакомимся с самыми популярными мотовездеходами этой фирмы.

Forte Hunter 125: лучшее решение для подростка

Знакомство с техникой Forte стоит начать с самого популярного подросткового квадроцикла 2020 года – Hunter 125. Этот стильный мотовездеход с современной начинкой стал настоящим хитом среди райдеров 8-14 лет. Дело в том, что при относительно невысокой цене (29 тыс. грн.), Хантер 125 может похвастаться очень «вкусной» начинкой. Производитель снабдил аппарат:

Прочной стальной рамой. Детский квадрик выдерживает нагрузку в 90 кг, а значит, на нем могут кататься как подростки, так и взрослые.

Линзовыми фарами со светодиодной окантовкой. Мощность осветительного оборудования позволяет ездить на Hunter 125 даже ночью.

Надежными барабанными и дисковыми тормозами (передние и задние).

Усовершенствованным рулевым управлением. Такая модернизация значительно улучшила управление квадриком на сложных трассах или при резких поворотах.

Большими 8 дюймовыми колесами с имитацией бэдлоков.

Электронной приборной панелью. На дисплее отображается вся необходимая информация об ATV: скорость, передача, пробег, уровень бензина и т. д.

Плавными амортизаторами. Пружины мотовездехода буквально «поедают» любые неровности.

Также на Forte Hunter 125 был установлен мощный четырехтактный двигатель объемом 125 куб. см. Движок отличается повышенной экономичностью (расход бензина 3 л/100 км) и надежностью. Кроме того, четырехтактный мотор обеспечивает квадрику хорошую динамику, что особенно актуально при езде по грунтовке или легком бездорожье.

Forte Braves 200: квадроцикл для активного отдыха и работы

По сути, Braves 200 – увеличенная и модернизированная версия подросткового аппарата Хантер 125. В плане внешности обе модели не сильно отличаются, но у взрослого аппарата появилось несколько интересных фишек. В список новшеств входит: защита для рук, сидение со спинкой, усиленный отбойник, пассажирские подножки, фаркоп.

В плане мощности Braves 200 тоже превосходит Forte Hunter 125. Инженеры бренда установили на квадрик четырехтактный 170 кубовый (9 л. с.) мотор, который существенно расширяет функциональность техники.

Высокая мощность движка и продуманная рычажная подвеска позволяет мотовездеходу преодолевать даже сложные трассы. Квадрик без проблем проезжает по грязи, заболоченным участкам, снегу, песку и т. д. Кроме того, на аппарат можно установить дополнительное навесное оборудование (отвал либо прицеп).

А вот в техническом плане квадрик Forte Braves 200 практически не отличается от Хантер 125. Взрослая модель оснащена LED оптикой, барабанными и дисковыми тормозами, электронным спидометром, модернизированным рулевым механизмом, электростартером.

В магазине Dvako купить квадроцикл Forte Braves 200 можно всего за 44 тыс. грн. Кроме того, компания предлагает оперативную доставку техники в любую точку Украины, а также возможность приобрести мотовездеход в кредит.

Forte Bull 200: брутальный покоритель off-road

Если вы ищите функциональный и практичный мотовездеход, тогда Forte Bull 200 именно то, что вам нужно. Главная особенность модели – четырехтактный 175 кубовый движок мощностью 10 л. с. В связке с рычажной подвеской он обеспечивает аппарату отличную проходимость. Квадрик идеально подходит для поездок по лесу, грязи, неглубоким водоема, драйвовых покатушей и активного отдыха.

Forte Braves 200 был оснащен:

Светодиодной оптикой.

Защитой для рук.

Увеличенным бампером.

Прочными трубчатыми багажниками (грузоподъемность модели 150 кг).

Автоматической КПП.

Дисковыми тормозами.

Стоимость мотовездехода Forte Braves 200 тоже приятно удивит. Новый аппарат обойдется покупателю всего в 49 тыс. грн.