В Украине впервые за сутки более 15 тысяч новых случаев коронавируса

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 15331 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 659, медработников – 606). Количество активных больных составляет 348 077.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1955
|летальных случаев –
|225
|выздоровели (лица) –
|9617
|Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .:
|76911
|методом ПЦР –
|49323
|методом ИФА –
|27588
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|677189
|выздоровели (лица) –
|317395
|летальных случаев –
|11717
|проведено ПЦР-тестов –
|4373786
Количество заболеваний в регионах:
|г. Киев
|64019
|случаев
|Винницкая область –
|16370
|случаев
|Волынская область –
|22906
|случаев
|Днепропетровская область –
|33115
|случаев
|Донецкая область –
|21344
|случаев
|Житомирская область –
|27926
|случаев
|Закарпатская область –
|22425
|случаев
|Запорожская область –
|27226
|случаев
|Ивано-Франковская область –
|34045
|случаев
|Киевская область –
|34241
|случаев
|Кировоградская область –
|4706
|случаев
|Луганская область –
|5925
|случаев
|Львовская область –
|43611
|случаев
|Николаевская область –
|16731
|случаев
|Одесская область –
|40535
|случаев
|Полтавская область –
|20204
|случаев
|Ровенская область –
|29320
|случаев
|Сумская область –
|25662
|случаев
|Тернопольская область –
|26752
|случаев
|Харьковская область –
|53433
|случаев
|Херсонская область –
|9345
|случаев
|Хмельницкая область –
|27703
|случаев
|Черкасская область –
|20668
|случаев
|Черновицкая область –
|32492
|случаев
|Черниговская область –
|16485
|случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.