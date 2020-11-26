В Украине впервые за сутки более 15 тысяч новых случаев коронавируса

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 15331 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 659, медработников – 606). Количество активных больных составляет 348 077.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1955 летальных случаев – 225 выздоровели (лица) – 9617 Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .: 76911 методом ПЦР – 49323 методом ИФА – 27588 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 677189 выздоровели (лица) – 317395 летальных случаев – 11717 проведено ПЦР-тестов – 4373786

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев 64019 случаев Винницкая область – 16370 случаев Волынская область – 22906 случаев Днепропетровская область – 33115 случаев Донецкая область – 21344 случаев Житомирская область – 27926 случаев Закарпатская область – 22425 случаев Запорожская область – 27226 случаев Ивано-Франковская область – 34045 случаев Киевская область – 34241 случаев Кировоградская область – 4706 случаев Луганская область – 5925 случаев Львовская область – 43611 случаев Николаевская область – 16731 случаев Одесская область – 40535 случаев Полтавская область – 20204 случаев Ровенская область – 29320 случаев Сумская область – 25662 случаев Тернопольская область – 26752 случаев Харьковская область – 53433 случаев Херсонская область – 9345 случаев Хмельницкая область – 27703 случаев Черкасская область – 20668 случаев Черновицкая область – 32492 случаев Черниговская область – 16485 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.