В Украине впервые за сутки более 15 тысяч новых случаев коронавируса

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 15331 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 659, медработников – 606). Количество активных больных составляет 348 077.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: 
госпитализированы (лица) –1955
летальных случаев –225
выздоровели (лица) –9617
Осуществлен тестирований за сутки –   в т. ч .:76911
методом ПЦР –49323
методом ИФА –27588
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –677189
выздоровели (лица) –317395
летальных случаев –11717
проведено ПЦР-тестов –4373786

Количество заболеваний в регионах: 

г. Киев64019случаев
Винницкая область –16370случаев
Волынская область –22906случаев
Днепропетровская область –33115случаев
Донецкая область –21344случаев
Житомирская область –27926случаев
Закарпатская область –22425случаев
Запорожская область –27226случаев
Ивано-Франковская область –34045случаев
Киевская область –34241случаев
Кировоградская область –4706случаев
Луганская область –5925случаев
Львовская область –43611случаев
Николаевская область –16731случаев
Одесская область –40535случаев
Полтавская область –20204случаев
Ровенская область –29320случаев
Сумская область –25662случаев
Тернопольская область –26752случаев
Харьковская область –53433случаев
Херсонская область –9345случаев
Хмельницкая область –27703случаев
Черкасская область –20668случаев
Черновицкая область –32492случаев
Черниговская область –16485случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.