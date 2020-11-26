В СМИ озвучили две даты, когда в Украине могут ввести локдаун

Кабинет министров и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19. Какой сценарий выберет власть, зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

Об этом Суспільному сообщили источники, близкие к переговорам.

“Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе президента. Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В” лайтовом “варианте нам предложат локдаун после Нового года , на три недели, как раз на время новогодних каникул”, – сказал собеседник.

Но, если количество новых случаев будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он охватит новогодние праздники.

Собеседник отметил, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

“И тогда наступит то, о чем говорил Степанов (министр здравоохранения Максим Степанов – ред.): выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока только прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет “, – добавили в ОПУ.