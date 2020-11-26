Бывший моряк с буксира “Яны Капу” Евгений Семидоцкий стал спасателем. ВИДЕО

Два года назад в Керченском проливе, при переходе из Черного в Азовское море, на 2 катера военно-морских сил Украины “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу” напали военные Российской Федерации. Все 3 судна и 24 моряка были захвачены в плен.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.

Более 10 месяцев они находились в тюрьме Лефортово в Москве. Вернулись моряки в Украину 7 сентября 2019.

Одним из моряков буксира “Яны Капу” был сватовчанин Евгений Семидоцкий. В июле он демобилизовался и сейчас работает спасателем.

Об инциденте в Керченском проливе говорить не желает, зато вспоминает плен в Лефортово.

“В основном мне помогало то, что приходили письма со всей Украины, от детей письма приходили. Но больше всего грели душу письма из родного дома”, – говорит Евгений.

Вместе с Евгением в камере был россиянин, которого тот учил украинскому языку.

“Я его учил украинскому, поскольку у него была девушка из Харькова. Он говорит:” Немного подучи меня, чтобы я хоть понимал, что она говорит мне “, – рассказывает Евгений.

Вместе с политическими заключенными Евгения освободили 7 сентября. Сейчас Евгению 22 года, три из них он отслужил в военно-морских силах Украины.

“У меня в принципе в планах было: школа, обучение, армия и уже служить в пожарной части. А еще, пожалуй, один момент в том, что как-то спокойнее, ближе к дому”, – говорит Евгений.

Начальник караула государственной пожарно-спасательной части №19 Максим Сытник рассказал журналистам, что Евгений у них на стажировке около 3 недель, и уже успел принять участие в тушении пожара.

“Для нас большая честь с такими людьми служить, потому что он уже знает свои обязанности перед народом Украины. Он уже давал присягу на верность народу Украины и прежде всего, как показала практика, он ее придерживается. Потому что он прежде всего не заботится о себе, а заботится о людях “, – говорит Сытник.

Через 2 недели стажировка Евгения закончится, и он будет занимать должность пожарного спасателя. Однако, со своими бывшими побратимами по флоту связь продолжает поддерживать.