Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в декабре

В Украинском Гидрометцентре дали короткую климатическую характеристику декабря.

Так, средняя месячная температура воздуха составит 0-4 ° мороза, в южной части местами 1-3 ° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18 ° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 °, в Крыму до 25 °. Абсолютный минимум – 21-37 ° мороза, в южных областях 17-28 ° мороза.

Средняя месячная количество осадков составит 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм. На большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед.

Прогноз средней месячной температуры и количества осадков

на декабрь 2020

Средняя месячная температура предполагается от 3 мороза до 2 ° тепла (в Крыму до 4 ° тепла), что на 1-1,5 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.