По соседству с войной: многие дома в Станице Луганской не смогли отстроить из-за близости к фронту. ВИДЕО

Компенсации пострадавшим. Государство возместит убытки владельцам разрушенных вследствие боевых действий домов. Соответствующее решение приняло правительство и первые восемь претендентов получают денежные компенсации на этой неделе.

Об этом сообщается в сюжете 5 канала

Каждый раз, когда приходит на свой двор, Николай Руденко не сдерживает эмоций. 5 лет назад его отцовское наследство сгорела дотла, когда в дом попал артиллерийский снаряд.



“Всегда трудно об этом вспоминать. С 1 на 2 июня 2015 года сгорел дом. Горело долго. Или не пропустили пожарную машину сюда. Более 5 суток нельзя было руку в окно вставить”, – говорит Николай Руденко, житель Станицы Луганской.

Сейчас от дома Николая остались одни руины. Как и от большинства домов на улице. Там жила Елена Морозова, пока в сентябре 2014-го улицу не уничтожили враждебные “Грады”.



“И погибшие были! И случайные, у магазина на велосипеде. И здесь люди выходили. Летят! И в огородах бомбы. И некоторые неразорвавшиеся. Затем приезжали, разминировали. Везде пожар. Света, газа нет. Это вся улица”, – рассказывает Елена Морозова, жительница Станицы Луганской.

“На территории Станично-Луганского района было разрушено 258 жилых домов. В настоящее время 139 жилых домов восстановлено с помощью международных гуманитарных организаций, это” Красный крест “, Норвежский совет беженцев”, – говорит Александр Фоменко, начальник Станично-Луганского райотдела жилищно-коммунального хозяйства.

Однако международные благотворители и Елене, и Николаю отказали.

“Говорили, что на линии соприкосновения. Может снова прилететь. И если построим, оно все разрушится снова”, – говорит Николай Руденко, житель Станицы Луганской.

Близость к линии разграничения помешала восстановлению значительной части разрушенных в Станице Луганской домов. За несколько сотен метров от этого вала – позиции оккупантов. Гарантировать безопасность международным гуманитарным организациям не мог никто.



Дело сдвинулось с мертвой точки с принятием 766-го постановления правительства. Она гарантирует получение компенсации владельцам разрушенных домов независимо от близости к линии фронта.

“Человек, который желает получить компенсацию, должен обратиться в местные органы, чтобы его признали потерпевшим и по обследованию дома или квартиры, который был разрушен в результате активной боевой ситуации. Затем человек отказывался от права собственности на этот дом. И уже городские комиссии с учетом этих документов с заявлением и мы рассматривали по критериям “, – рассказывает Виталий Сурай, директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации.

Из 7-ми десятков претендентов на получение компенсаций, пока деньги выделили только 8-ми жителям Попасной и Лисичанска. Все необходимые документы они получали в родных местах. А вот жителям Станицы Луганской, чтобы собрать бумаги, надо несколько раз съездить в соседний Беловодск.

“Есть такая проблема, это сначала этот дом поехать зарегистрировать, а затем поехать его снять из реестра. И эта проблема занимает некоторое время”, – говорит Александр Фоменко, начальник Станично-Луганского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства.



Если же предоставят документы, владельцы разрушенных от боевых действий домов после более 5 лет наконец получат компенсацию в 300 000 гривен. В Станично-Луганской администрации собираются добиться выплат и семьям погибших. В результате боевых действий оборвалась жизнь более 70-ти станичан.