В неподконтрольном Луганске намерены демонтировать более 4 км трамвайных путей

Во временно неподконтрольном Луганске, в Каменнобродском районе (ул. Артема) снимают трамвайные рельсы. Сепаратисты заявляют, что после демонтажа будет проведена подготовка к ремонту дороги, а само дорожное полотно станет шире.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

С начала октября уже демонтировали более двух тысяч метров рельсового полотна, всего собираются демонтировать более четырёх тысяч метров рельс – от переулка Кубанский до улицы Заречной.

Дорожное движение на участке, где проводятся работы, временно запрещено. В районе школы №28 рельсы уже демонтировали, дорогу засыпали и разровняли. Сейчас она открыта для проезда транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что для демонтажа рельс по улице Артема так называемые “власти” в неподконтрольном Луганске выделили 7 млн рублей. Также в сетях высказывается мнение, что судьба луганского трамвая ждет и городской троллейбус. Предприятие, обслуживающее электротранспорт, находится в глубоком кризисе.