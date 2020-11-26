Завершился ремонт на путепроводе возле Счастья

Капитальный ремонт начался в июне и продолжался до ноября. Работы выполняла подрядная организация Укртрансмост. Был проведен демонтаж моста до основания, залито новую плиту, проведены гидроизоляционные работы, сделано барьерное ограждение, водоотведение.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Общая сумма ремонта – 33 млн 600 тыс. грн. Средства на капитальный ремонт путепровода были предоставлены благодаря программе Президента «Большое строительство» и поддержки Укравтодора.

Технический надзор осуществляла независимая французская компания ООО «Ежис Украина». Компания имеет большой опыт работы не только в Украине, но и в других странах.



25 ноября генеральный директор компании Арно Де Руже вместе с представителями Службы автомобильных дорог в Луганской области и Укртрансмоста проверили выполненный капитальный ремонт путепровода и высоко оценили его.



Представителей французской компании поблагодарили за принципиальную позицию и вручили благодарность.

Заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов отметил, что независимый технический надзор – политика Укравтодора: «Это шаг к будущему. Здесь полностью отсутствуют какие-либо рычаги влияния. Для этого мы заключили договор с компанией «Ежис Украина». Это наш первый опыт ».



Со своей стороны Арно Де Руже выразил радость, что в Украине появился такой подход к контролю в реализации проектов. Он также рассказал о том, что компания работает в Луганской области в этом году еще на двух объектах и ​​в следующем году намерена осуществлять технический надзор на других.