Если КПВВ закрыты: Кабмин утвердил гуманитарные основания для пересечения пунктов пропуска

На вчерашнем заседании Кабмина утвердили изменения в Постановление КМУ № 815 “Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий”.

Об этом сообщает vostok-sos.org

Сейчас все КПВВ работают в обычном режиме и из ограничений действует лишь требование установки программы “Дій вдома” для прохождения самоизоляции. Изменения в постановлениях Правительства предусматривают уточнение гуманитарных оснований для пересечения линии разграничения и в случае повторного закрытия КПВВ должны его упростить.

В случае временного прекращения работы КПВВ пропуск людей будут осуществлять при наличии таких оснований гуманитарного характера:

с целью воссоединения семьи, в частности в случае совместного путешествия членов семьи при наличии оснований для пересечения контрольного пункта хотя бы у одного члена семьи – другие члены семьи также допускаются к пересечению контрольного пункта. Разрешается пересечение контрольного пункта родителям (одному из родителей), если дети находятся на ВОТ Украины или на другой части территории Украины отдельно от родителей (одного из родителей).

в случае тяжелой болезни, смерти близких родственников;

в случае необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжких и \ или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии)

в случае выезда из временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение контрольного пункта ребенком в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, с целью оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

пересечение контрольного пункта лицами с целью посещения учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания, квалификационной аттестации соискателей профессиональной (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний, проводимых с использованием организационно-технологических процессов, осуществления внешнего независимого оценивания, проведения подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получения документов об образовании, участия в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, при условии предоставления подтверждающих документов;

в случае возвращения лица к месту своего проживания. Пропуск лиц осуществляется один раз в течение периода действия решения о временном прекращении работы контрольного пункта;

с целью принятия наследства;

Также в постановлении Кабмина говорится, что пропуск граждан также возможен при наличии “других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом контрольного пункта в любом направлении по основаниям гуманитарного характера или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью человека и / или нарушению его прав (в частности в случае политического преследования лица на ВОТ Украины).

Отметим, что наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.